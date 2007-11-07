Симоненко повів 2 тисячі прихильників у центр Києва

Сьогодні близько 13.00 майже 2 тис. прихильників Комуністичної партії України вирушили від Арсенальної площі у центр столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, з усіх боків колона прихильників оточена співробітниками спецпідрозділу МВС «Беркут», які одягнені у бронежилети та мають при собі захисні шоломи, спецзасоби, зокрема гумові кийки.

На чолі колони ідуть лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО та інші керівники партії.

Також у авангарді колони йдуть чоловіки, переодягнені у форму матросів та солдат часів революції, несуть транспарант «Вся власть советамъ!».

Перед початком руху колони в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на питання, яке стосувалося можливих провокацій, П.СИМОНЕНКО відповів: «Ці провокатори - представники Президента, яких він тримає на короткому повідку».

За його словами, таким чином Президент намагається позбавити людей пам’яті про історичне минуле країни.