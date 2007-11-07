Соціалісти просять журналістів не видавати бажане за дійсне

Київський міський комітет Соцпартії України не приймав рішення щодо персональної відповідальності керівництва партії за невдачу на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший секретар Київського міського комітету Соцпартії, народний депутат Микола ДАНІЛІН сьогодні журналістам.

"Київські соціалісти не робили висновки щодо персональної відповідальності керівництва СПУ за невдачу на виборах. Таку оцінку має дати з`їзд партії", - сказав М.ДАНІЛІН.

За його словами, на нещодавній конференції Київського міськкому СПУ відбулася ґрунтовна дискусія щодо результатів виборчої компанії для СПУ. “Звучали різні думки, різні оцінки. Можливо, інколи різкі, але справедливі. Однак постанова, яку ми тоді ухвалили, містить цілком конкретні зауваження щодо незадовільних результатів партії на позачергових парламентських виборах. В тому числі - зауваження і пропозиції до керівництва партії", - підкреслив він.

М.ДАНІЛІН також закликав засоби масової інформації “не пересмикувати факти та не видавати бажане за дійсне”. “Ми прекрасно розуміємо, що журналісти полюбляють “смажені” факти. Але інколи у гонитві за “гаряченьким” втрачається не лише об`єктивність, але і справжній зміст подій, що відбуваються у дійсності”, - додав перший секретар Київського міського комітету СПУ.