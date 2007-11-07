Блок Литвина має пропозицію до Тимошенко, Януковича, Луценка і Симоненка

Блок Литвина пропонує 8 листопада о 15.00 зібратися всім лідерам політичних сил, що пройшли до парламенту, разом із представниками робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради для того, щоб домовитися про такі принципи роботи, які б забезпечили виведення з кризи робочої групи і стимулювали всіх політиків до прозорих дій і відкритого ухвалення рішень.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам представник Блоку Литвина у робочій групі з підготовки першої сесії Верховної Ради Ігор ШАРОВ.

Він зазначив, що не бачить «перспектив у роботі робочої групи без з’ясування цілої низки політичних питань».

«Існує реальна загроза того, що діяльність робочої групи стане предметом політичних спекуляцій», – сказав Ігор ШАРОВ. Він вважає, що «новий парламент обов’язково має почати свою роботу в умовах дотримання всіх законодавчих і регламентних норм».

«І в робочій групі, і в Верховній Раді мають працювати всі народні депутати України, які представляють різні політичні сили, обрані до парламенту», – переконаний представник Блоку Литвина.