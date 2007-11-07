Симоненко вже не чекає милості від Ахметова

Сьогодні під час мітингу з нагоди 90-ї річниці Жовтневої революції, який відбувся в Києві на Європейській площі, його учасники прийняли резолюцію, в якій вимагає ліквідувати інститут президентства та націоналізувати стратегічно важливі промислові об’єкти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, також в цій резолюції учасники мітингу закликають «трудящих України» винести на референдум проект Конституції, розроблений КПУ; вимагають надати російській мові статус державної, а також встановити державний контроль над ціновою політикою в державі.

Також під час мітингу його учасники зачитали звернення, в якому, зокрема, зазначається, що «очевидною причиною зростання цін і тарифів є діяльність олігархічних кланів і… відповідь за це несуть націоналісти на чолі з Президентом».

На переконання учасників мітингу «лише КПУ за підтримки народу зможе приборкати зростання цін».

Як зазначається у документі, «очікувати милості від олігархів марне витрачання часу». А тому мітингувальники та організатори акції, звертаючись до «трудящих України» закликали їх виступити з акціями протесту.

Після проголошення вказаних документів, мітинг лівих сил з нагоди чергової річниці Жовтневої революції завершився.