Ющенко дав Бойку ц.у. на переговори з Москвою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО представив свої пропозиції, на базі яких будуть сформовані Директиви для української урядової делегації щодо ведення газових переговорів з російською стороною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі Президента із секретарем Ради національної безпеки і оборони Іваном ПЛЮЩЕМ, міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ, міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Очолить делегацію на цих переговорах Ю.БОЙКО.

На початку зустрічі міністр палива і енергетики поінформував главу держави про ситуацію на газовому ринку. Насамперед, йшлося про ціну на газ та його транзит.

Учасники зустрічі коротко обговорили питання щодо організації внутрішнього газового ринку на наступний рік.

У зустрічі також взяв участь перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.