ПР, КПУ і блок Литвина ігнорують засідання робочої групи

На засіданні робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради VІ скликання присутні лише представники від “Нашої України – Народної самооборони” та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар голови ВР V скликання Вікторія ШВЕДОВА.

Вона зазначила, що на засіданні робочої групи відсутні представники Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада засідання групи з підготовки і організації першого засідання ВР VI скликання було перенесено на сьогодні, 7 листопада, у зв’язку з відсутністю представників від Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ.

Зокрема, вчора засідання залишила представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА. Вона заявила, що Партія регіонів пропонує перенести засідання групи з організації першого засідання ВР до завершення процедури реєстрації народних депутатів.

Також засідання залишили представники КПУ в цій Підготовчій групі Адам МАРТИНЮК і Валентин МАТВЕЄВ, а пізніше пішов і представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ. Крім того, засідання залишив і Голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ.