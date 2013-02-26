Тернопільська ОДА таки провела колегію з радником Януковича - у райцентрі

Розширена колегія Тернопільської облдержадміністрації щодо стану впровадження реформ у сфері землекористування, проведення якої сьогодні в Тернополі зірвали представники ВО «Свобода», відбулась сьогодні у Ланівцях (районний центр на північному-сході області - УНІАН).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

У повідомленні зазначається, що в роботі колегії взяв радник Президента України Олександр Нефьодов.

Під час колегії начальник Головного управління Держземагенства у Тернопільській області Роман Папіровський зазначив, що з часу проголошення земельної реформи 15 березня 1991 року в області було встановлено межі сільських населених пунктів, сформовано межі рад, здійснено грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, близько 60% усіх земель трансформовано із державної форми власності в приватну.

Місцеве інтернет-видання «Про все» повідомляє, що для того, щоб провести колегію у Ланівцях, з ініціативи голови райдержадміністрації було зупинено сесію Лановецької райради, оскільки в терміново необхідний був зал.

Як уже повідомляв УНІАН, сьогодні у Тернополі представники ВО «Свобода» зірвали колегію облдержадміністрації та регіонального комітету економічних реформ за участі керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента України Олександра Нефьодова.

Частина «свободівців» після пікету прорвалася з гучномовцями на засідання колегії, влаштувавши мітинг перед учасниками колегії й вимагаючи від присутніх керівників обласних та районних служб, установ, серед яких були і керівники правоохоронних органів, «відмовитись від співпраці зі злочинцями, не терпіти принижень та ганьби з боку корупціонерів та хабарників, долучатись до захисту інтересів громади і відновлення законності».

Також представники ВО «Свобода» засудили блокування роботи ТВК, через що не можуть приступити до роботи 19 нових депутатів облради.

Через дії «свободівців» заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський оголосив засідання закритим.