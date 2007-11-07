Мороз просить політсили «зняти штучно створену колізію»

Засідання робочої групи з організації і підготовки першого засідання Верховної Ради VІ скликання через відсутність кворуму не відбулося.

Як повідомив голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ, на засіданні робочої групи було лише 15 представників від БЮТ та НУ-НС (Всього у групі 30 представників від 5 політичних сил, що пройшли до парламенту – УНІАН).

О.МОРОЗ нагадав, що згідно з регламентом, в засіданні робочої групи має брати участь не менше 16 представників.

За його словами, домовилися, що засідання буде проведено завтра, 8 листопада, о 15.00.

О.МОРОЗ сказав, що рекомендував політичним силам, які пройшли до парламенту, щоб їхні керівники зібралися і обговорили питання, пов’язані із проведенням засідання робочої групи. Він вважає, що необхідно «зняти штучно створену колізію».

Він зазначив, що ще вчора представники Партії регіонів та КПУ висловили свою позицію щодо неучасті в роботі підготовчої групи у зв’язку з тим, що лише частково зареєстровано кандидатів в народні депутати.

На запитання журналістів, як все-таки бути із засіданням робочої групи, О.МОРОЗ відповів, що «все буде гаразд».

За його словами, лідери політичних сил мають зняти всі питання, які виникли між ними.