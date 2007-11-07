БЮТ і НУНС назвали крайній термін для засідання ВР
16:41, 07 листопада 2007Політика
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Кириленкові шкода економіки
|В’ячеслав Кириленко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова політради НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
«20 листопада – це крайній термін, коли може розпочатися засідання ВР», - сказав В.КИРИЛЕНКО.
Він також зазначив, що взагалі доцільно було б розпочати роботу нового парламенту 15 листопада. «Якщо на це буде воля всіх інших політичних сил, то ми будемо вітати таке рішення», - сказав він.
За словами В.КИРИЛЕНКА, зволікання з початком роботи нового парламенту негативно впливає на українську економіку.
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