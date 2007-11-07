БЮТ і НУНС назвали крайній термін для засідання ВР

Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна – Народна самооборона” наполягають, щоб перше засідання Верховної Ради VI скликання відбулося не пізніше 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова політради НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«20 листопада – це крайній термін, коли може розпочатися засідання ВР», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також зазначив, що взагалі доцільно було б розпочати роботу нового парламенту 15 листопада. «Якщо на це буде воля всіх інших політичних сил, то ми будемо вітати таке рішення», - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, зволікання з початком роботи нового парламенту негативно впливає на українську економіку.