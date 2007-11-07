Тимошенко упевнена, що регіонали зайдуть до Верховної Ради

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що Партії регіонів не вдасться заблокувати роботу новообраної Верховної Ради шляхом відмови її членів зареєструватися народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Не може спрацювати та модель, про яку так багато говорить сьогодні Партія регіонів, щоб 150 депутатів не зайшли до Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що за ініціативи Партії регіонів до проведення дострокових виборів було відмінено статтю 101 закону про вибори народних депутатів, що дозволяла скасовувати депутатський резерв виборчого списку кожної політичної сили. «І сьогодні ніхто не має права скасувати так звані резервні депутатські “хвости”. І це значить, що якщо не зайдуть ці депутати, то зайдуть ті, хто буде за депутатами, які відмовилися заходити у Верховну Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи заяву представників Центральної виборчої комісії, що Верховна Рада VI скликання може розпочати свою роботу, оскільки вже зареєстровано більш як 226 депутатів, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ці заяви Центрвиборчкому підтверджені положеннями законодавства. Вона нагадала, що протягом року після проведення дострокових виборів не можна проводити ще одні вибори.

«І це значить, що парламент буде працювати у тому складі, в якому він сформований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, якщо якась частина депутатів не бажатиме брати участь у роботі ВР, то це буде їхній вибір.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів і Блок Литвина ще не направили в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації своїх депутатів.

Сьогодні представник Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА заявив, що “регіонали” підготують необхідні документи всіх кандидатів у депутати, і всі разом передадуть їх до ЦВК для реєстрації.

Згідно з виборчим законодавством, кандидати у народні депутати повинні до 16 листопада подати в ЦВК документи для реєстрації. Ще впродовж п`яти днів комісія може розглядати документи і таким чином 21 листопада ЦВК повинна зареєструвати всіх обраних депутатів.