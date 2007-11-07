Черномирдін готовий погодитися з новими правилами, але тільки для всіх

Запровадження реєстрації громадян Росії в Україні можна буде зрозуміти, якщо це ж правило буде поширюватися на громадян інших країн, вважає посол РФ в Україні Віктор Черномирдін.

"Україна вже заявила, що якщо Росія введе подібні заходи для українців, то адекватно буде і для Росії. Ну що ж, значить так і буде. Якщо тільки не для росіян, а для усіх, тоді зрозуміло, а якщо тільки для росіян, тоді незрозуміло", - сказав посол.

Посол також підкреслив, що нова система реєстрації дуже спрощена і не буде вимагати особливих зусиль і документів. "Коли закон буде введений у життя - вирішується на рівні МЗСів", - відзначив Черномирдін.

Раніше представник МЗС України Андрій Дещиця сказав, що Київ готовий запровадити принцип реєстрації російських громадян, у відповідь на ухвалення Росією рішення про обов`язкове взяття на міграційний облік громадян України, які в`їжджають до Росії більше ніж на троє діб.

Українська правда