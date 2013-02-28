В опозиції розповіли, за що хочуть розігнати міністрів

Сьогодні вранці «Батьківщина» отримала відповідні підписні листи в апараті Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Перші підписи під документом поставили голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та голова Політради Об'єднаної опозиції Олександр Турчинов.

«Ми вимагаємо відставити цей уряд за те, що він удвічі збільшив борги українців за зовнішніми запозиченнями. Ми вимагаємо відправити цей уряд у відставку за те, що він закрив 300 лікарень і 900 шкіл. Ми вимагаємо відправити цей уряд у відставку за те, що він зменшив пенсії і заробітні плати і збільшив за останній місяць безробіття на 10%», - наголосив А.Яценюк.

Політик підкреслив, що «Батьківщина» закликає своїх політичних партнерів також поставити свої підписи під резолюцією про недовіру уряду і проголосувати за відставку Кабміну Миколи Азарова.

Голова Політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив: «Цей уряд єдине на що спроможний - це забезпечення збагачення купки, яка «кучкується» навколо Януковича, за рахунок жебракування мільйонів українців. Вони забезпечують проведення політичних репресій, вони ведуть країну до міжнародної ізоляції. Тому висновок може бути тільки один - відставка цього уряду і в перспективі - дострокові вибори, в тому числі й Президента».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого лідер фракції “Батьківщина” А.Яценюк заявив, що опозиція розпочинає збір підписів під резолюцією про недовіру Кабінету міністрів України.

“Опозиція, яка представляє половину країни, хотіла започаткувати нову політичну традицію, коли ми приходимо до уряду і висловлюємо жорстко своє бачення розвитку України, представляємо свої політичні вимоги”, - сказав він на брифінгу після того, як представникам опозиції не надали слово під час розширеного засідання Кабміну.

А.Яценюк відзначив, що опозиція має 42 законопроекти, які мають бути негайно прийняті.

“Але цей, так званий уряд, і так званий Президент, навіть побоялись дати слово опозиції”, - заявив А.Яценюк.

А.Яценюк повідомив, що резолюція недовіри до Кабміну потребує 150 підписів народних депутатів.