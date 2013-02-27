Опозиція вимагає від апарату ВР підписні листи

Фракція "Батьківщина" вимагає від апарату Верховної Ради надати підписні листи для збору підписів за постанову про висловлення недовіри уряду Миколи Азарова та відправлення його у відставку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батькіщини”

В повідомленні зазначається, що необхідні документи вже передані до апарату Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція розпочинає збір підписів під резолюцією про недовіру Кабінету міністрів України.

“Опозиція, яка представляє половину країни, хотіла започаткувати нову політичну традицію, коли ми приходимо до уряду і висловлюємо жорстко своє бачення розвитку України, представляємо свої політичні вимоги”, - сказав він на брифінгу після того, як представникам опозиції не надали слово під час розширеного засідання Кабміну.

А.Яценюк відзначив, що опозиція має 42 законопроекти, які мають бути негайно прийняті.

“Але цей, так званий уряд, і так званий Президент, навіть побоялись дати слово опозиції”, - заявив А.Яценюк.

Він повідомив, що опозиція негайно розпочинає збір підписів під резолюцією про недовіру Кабінету міністрів України, і це питання в найкоротші терміни буде розглянуто на сесії парламенту.

“Ми будемо вимагати відставки уряду через резолюцію недовіри і відставку Президента, який призначив цей бездарний уряд”, - наголосив він.

Крім того, А.Яценюк повідомив, що резолюція недовіри до Кабміну потребує 150 підписів народних депутатів.