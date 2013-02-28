Батьківщина буде пікетувати прес-конференцію Януковича

Завтра, 1 березня, Об'єднана опозиція «Батьківщина» планує провести пікет перед Українським домом, де триватиме прес-конференція Президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».

«Опозиція не планує зривати прес-конференцію президента. Таке рішення ухвалене винятково з поваги до українських журналістів, які вже півтора роки не мають змоги поставити свої запитання Януковичу і яких натомість «годують» нудними зрежисованими шоу», - наголосили в «Батьківщині».За інформацією прес-служби, пікет перед Українським домом буде спрямований на підтримку журналістів у їхньому праві чути правду від вищої посадової особи держави.

«Пікетувальники не заважатимуть проходженню на прес-конференцію ані її учасників, ані журналістів», - говориться в повідомленні.