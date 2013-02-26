Янукович дасть підсумкову прес-конференцію в п'ятницю
16:06, 26 лютого 2013Політика
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1 березня відбудеться Підсумкова прес-конференція Президента України.
Віктор Янукович дасть прес-конференцію
У п’ятницю, 1 березня, відбудеться Підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Прес-конференція розпочнеться об 11:30. Захід відбудеться у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м.Київ, вул. Хрещатик, 2).
Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.
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