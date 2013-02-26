Янукович дасть підсумкову прес-конференцію в п'ятницю

1 березня відбудеться Підсумкова прес-конференція Президента України.

У п’ятницю, 1 березня, відбудеться Підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Прес-конференція розпочнеться об 11:30. Захід відбудеться у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м.Київ, вул. Хрещатик, 2). Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

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