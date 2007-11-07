У ПР заспокоюють Тимошенко: навіть простих людей важко зібрати докупи

Партія регіонів планує в п`ятницю, 9 листопада, отримати свої тимчасові посвідчення народних депутатів України.

Про це в ефірі “5-го каналу” заявив представник партії Тарас ЧОРНОВІЛ.

"Я хочу всіх заспокоїти, що до кінця тижня всі обрані за списком Партії регіонів отримають посвідчення", - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, зараз документи майбутніх депутатів перевірені на 90%. "Наскільки я знаю зі слів юристів, – я цим процесом безпосередньо не займаюся, документи подали і в п`ятницю ми отримаємо посвідчення", - додав він.

Також Т.ЧОРНОВІЛ сказав, що підтримує Олександра МОРОЗА в словах, що "не треба створювати колізію – жодного разу, ні 2002, ні 2006 робоча група не почала роботу вчасно".

"Навіть простих людей, які посварилися, важко зібрати докупи. А ви знаєте, яке протистояння на виборах", - зазначив регіонал.

Т.ЧОРНОВІЛ також сказав, що парламент прийме присягу не 20 листопада, як планує лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, а 25 листопада, в останній вівторок відведеного терміну, передає “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, засідання робочої групи з організації і підготовки першого засідання Верховної Ради VІ скликання через відсутність кворуму не відбулося.

Вчора представники Партії регіонів та КПУ висловили свою позицію щодо неучасті в роботі підготовчої групи у зв’язку з тим, що лише частково зареєстровано кандидатів в народні депутати.