Шурма: Добкін бігає швидше, ніж Черновецький і Луценко

Заступник мера Харкова Ігор Шурма вважає, що Михайло Добкін здатен обігнати київського мера Леоніда Черновецького і лідера НУ-НС Юрія Луценка в забігу.

"За своїми фізичними кондиціями, Добкіну поступилися б і Чернівецький, і Луценко. Якби троє цих людей бігли крос - Добкіну рівних не було б. Повірте, я це кажу як людина, яка знає, скільки басейнів в день пропливає мер Харкова". Так заступник міського голови Харкова Ігор Шурма прокоментував на прес-конференції у Львові закиди на адресу Михайла Добкіна щодо вживання ним наркотиків.

Що стосується пропозиції Юрія Луценка, аби мер Харкова здав кров на аналіз щодо вживання наркотиків, Ігор Шурма сказав так: "Аналізи знаєте, хто здає - лише хворі люди".

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