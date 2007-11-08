Янукович хоче роздати ”всем сестрам по серьгам”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що необхідно відзначити всіх керівників регіонів за підготовку до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Глава уряду підкреслив, що перші морози виявили ті недоліки, які були при підготовці до осінньо-зимового періоду. "Нам треба, як то кажуть, роздати "всем сестрам по серьгам", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що тих, хто добре підготував регіони і галузь до зими, необхідно відзначити. Також необхідно відзначити і тих, у кого були недоліки.

“Обов`язково ще раз треба зробити все, щоб їх ліквідувати (недоліки - УНІАН), оскільки людям від того тепліше не буде, якщо когось ми звільнимо з посади”, - заявив В.ЯНУКОВІЧ.

Він підкреслив, що комісії зараз працюють, і під контролем в питанні підготовки до зими знаходяться всі регіони.