Від Пшонки вимагають дізнатися, чому депутатів не пустили на суд у справі Щербаня

Про це йдеться у переданій заяві партії «Батьківщина».

«Партія «Батьківщина» вимагає від Генеральної прокуратури, як від органу, на який покладено контроль за дотриманням законності у країні, негайно розпочати розслідування протизаконних дій міліції на території Апеляційного суду. Ми вимагаємо правової реакції з приводу дій судді Ганни Медушевської, яка прийняла рішення не допустити до зали суду народних депутатів», - повідомили в прес-службі.

Зокрема, «Батьківщина» вимагає оприлюднити прізвище командира спецпідрозділу, «який дав команду підлеглим перешкоджати законній діяльності народних депутатів, застосовуючи проти них фізичну силу».

У партії зазначають, що зранку народні депутати прибули до будівлі суду. Після того, як представники ЗМІ вже пройшли до зали судового засідання, опозиціонерів зустрів кордон спецпідрозділу міліції.

«Депутатів заблокували та із застосуванням фізичної сили почали відтискати від проходу, при цьому абсолютно не реагуючи на вимоги народних депутатів припинити свавілля та не перешкоджати виконанню закону про статус народного депутата», - йдеться у заяві.

У «Батьківщині» зазначають, що ані міліціонери, ані представники суду не надали жодних пояснень з приводу того, чим вони керуються у своїх діях і хто дав незаконну команду застосовувати проти народних депутатів фізичну силу.