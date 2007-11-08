Азаров: пора закінчити з брехнею

Партія регіонів продовжує підготовку до засідання робочої групи з організації проведення першої сесії Верховної Ради VІ скликання і сподівається сісти за стіл переговорів зі своїми колегами у понеділок, 12 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив кандидат в депутати від Партії регіонів, перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

Він назвав «брехнею» заяви про те, що Партія регіонів ігнорує засідання Підготовчої групи. “Найсправжнісінька брехня”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

За його словами, на сьогоднішній день члени Підготовчої групи від Партії регіонів займаються досить серйозно розробкою документів, які ляжуть в основу розгляду на робочій групі всіх питань підготовки і організації першої сесії парламенту нового скликання.

М.АЗАРОВ зазначив, що зараз він як член цієї робочої групи не бачить ніякої необхідності “приходити і дивитися в чисті очі наших опонентів без наявності таких документів, без наявності реєстраційних свідоцтв про те, що людина, яка сидить напроти мене дійсно є народним депутатом”.

“Пора закінчити з брехнею, яка в таких масштабах поширюється в ЗМІ, а зосередитися на роботі над документами. Ось ми пропонуємо нашим партнерам по Верховній Раді майбутнього скликання, щоб у понеділок, коли ми, скоріше за все, сядемо за стіл переговорів, щоб вони теж поклали на стіл альтернативні проекти всіх документів – їх близько 35. Ось з кожного питання поклали б на стіл свої проекти документів. Ми покладемо”, - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 і 7 листопада засідання групи з підготовки і організації першого засідання ВР VI скликання не відбулися у зв`язку з відсутністю представників від Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ.

Зокрема, Партія регіонів пропонує перенести засідання групи з організації першого засідання ВР на після завершення процедури реєстрації народних депутатів.

Всього до підготовчої групи входять 30 чоловік від політичних сил, що пройшли у ВР. Для кворуму необхідно, щоб на засіданні були присутні 16 чоловік. 7 листопада на засіданні робочої групи було всього 15 представників від БЮТ і НУ-НС.