Кабмін звільнив Льовочкіна і Лукаш

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про звільнення всіх керівників державних компаній і органів виконавчої влади у зв`язку з їх обранням народними депутатами Верховної ради 6-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

«Сьогодні на засіданні ми ухвалили рішення про звільнення тих, хто працює на державній службі, для отримання депутатського мандата, й зараз вони повинні одержати відповідні накази, оскільки вони можуть бути звільнені тільки за рішенням Кабінету міністрів», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Міністр спростував звинувачення в затягуванні процесу реєстрації народних депутатів. «Ніхто нічого не затягує. Все йде природним шляхом», - підкреслив він.

А.ТОЛСТОУХОВ уточнив, що йдеться про заступників міністрів і керівний склад Апарату прем`єр-міністра. За його словами, виняток становлять міністри, а також керівники Фонду держмайна, Рахункової палати, Антимонопольного комітету та Національного банку, оскільки рішення про їх звільнення приймає парламент.

Зокрема, як повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів, розпорядженням уряду звільнені керівник Апарату прем’єр-міністра Сергій ЛЬОВОЧКІН, перший заступник міністра Кабінету Міністрів - начальник Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів Олена ЛУКАШ, заступник міністра Кабінету Міністрів Андрій КРАВЕЦЬ.

Крім того, у зв’язку з обранням депутатами уряд звільнив президента державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, генерального директора концерну “Укратомпром” Андрія ДЕРКАЧА, голову Національної комісії регулювання електроенергетики Сергія ТІТЕНКА, першого заступника міністра промислової політики Дмитра КОЛЄСНІКОВА.

Розпорядженням уряду звільнені президент Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України” Ігор ГЛУЩЕНКО, перший заступник міністра юстиції Валерій БОНДИК, заступник міністра юстиції Інна БОГОСЛОВСЬКА, заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Валерій БЕВЗ, голова Державної служби автомобільних доріг Володимир ДЕМІШКАН, а також перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища Сергій ГЛАЗУНОВ та генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту Володимир КОЗАК.