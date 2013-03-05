Політолог: юрист Власенко повинен був розуміти всі загрози сумісництва
Політолог, директор компанії персонального і стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець констатує, що депутат "Батьківщини" Сергій Власенко, як юрист, розумів, що за сумісництво його можуть позбавити депутатського мандата.
"Сьогодні Вищий адміністративний суд позбавив мандата за сумісництво регіонала Андрія Веревського. Таким чином, влада дала зрозуміти, що їй не шкода навіть своїх, тобто ми маємо прецедент в цьому питанні, а тому Власенко, швидше за все, може пакувати речі і збиратися на вихід", - говорить Березовець.
В той же час, за його словами, для позбавлення Власенка мандата є підстави, повідомляє РБК-Україна.
"Опоненти Власенко апелюють, що він зобов'язаний був припинити займатися депутатською діяльністю ще в листопаді. Він, як юрист, повинен був розуміти, що за недотримання закону його притягнуть до відповідальності. Проігнорувавши це, він сьогодні пожинає плоди, все логічно", - упевнений політолог.
В той же час Березовець звертає увагу, що в ситуації з Власенком "Батьківщині" не допомогли блокувати колегу по опозиції - "Удар" і "Свобода".
"Це зайвий раз демонструє, що сьогодні кожна з опозиційних сил працює на свій рейтинг. Ситуація з блокуванням трибуни "Ударом" з питання персонального голосування, коли ударівці своїми коренастими плечима "делікатно" відсунули від цієї роботи "Батьківщину" і "Свободу", зайвий раз це демонструє. У якихось принципових питаннях вони можуть домовитися, проте в тактичних речах кожен працює на свій рейтинг, кожен бажає себе показати більш опозиційним і радикальним. Перед виборами мера Києва це ще більш посилитися", - вважає він.
Нагадаємо, що 1 березня голова Верховної Ради Володимир Рибак направив подання до Вищого адміністративного суду України про позбавлення Власенка депутатських повноважень.