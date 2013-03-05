У ВАСУ, де розглядається справа Власенка, знепритомніла євродепутат

Їй стало зле просто на судовому засіданні, вона вийшла в коридор і знепритомніла, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщині”.

Народні депутати від опозиції, які перебували у коридорі, підняли Р.Хармс, поклали на лавку, надали першу медичну допомогу і викликали швидку допомогу.