У ВАСУ, де розглядається справа Власенка, знепритомніла євродепутат
16:05, 05 березня 2013Політика
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У Вищому адміністративному суді України, де відбувається засідання з розгляду подання щодо можливого позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень, знепритомніла депутат Європарламенту Ребекка Хармс.
Ребеці Хармс стало зле
Їй стало зле просто на судовому засіданні, вона вийшла в коридор і знепритомніла, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщині”.
Народні депутати від опозиції, які перебували у коридорі, підняли Р.Хармс, поклали на лавку, надали першу медичну допомогу і викликали швидку допомогу.
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