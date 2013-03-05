Євродепутат Хармс каже, що Власенка судять не по-людськи

Про це вона сказала на брифінгу у Вищому адміністративному суді України, де розглядається справа про позбавлення депутатського мандату захисника Юлії Тимошенко.

«Для мене дуже жахливим є той факт, що в Україні спостерігається намагання через судову владу переглянути результати виборів. Я вважаю, що пан Власенко був законно обраний українським народом, отримав мандат народного депутата і немає жодних причин вважати за правильне позбавити його або депутатського імунітету, або мандату, який він отримав в результаті виборів», - сказала депутат Європарламенту.

Вона також заявила, що умови, в яких відбувається засідання і ті аргументи, ті закиди, які були почуті нею під час судового засідання, - абсурдні і не можуть розглядатися в рамках правової держави.

Р.Хармс зазначила, що до цього вона не брала участі в жодному судовому засіданні в Україні, але умови сьогоднішнього засідання розцінює як нелюдські.

«Для мене, як з’ясувалося, на позовній заяві була відсутня дата і суд вважає це нормальним, – є абсурдним», - сказала депутата Європарламенту.

«Як депутат Європейського парламенту, я хочу виголосити публічну заяву до голови ВР пана Рибака: «Голова парламенту має захищати і представляти інтереси усіх депутатів, які є чинними на сьогодні. Вже саме засідання Регламентного комітету, який розглядав позбавлення мандату депутата С.Власенка і факт проведення цього засідання поза процедурами - свідчить про те, що щось в українському парламенті не є правильним. Я не хочу і не можу вірити, що пан Рибак підтримує ці закиди, які сьогодні були озвучені його представником у суді, бо вони є абсурдні. Я надіюся, що голова парламенту через таке сумнівне судове засідання не буде позбавляти одного з депутатів Верховної Ради його мандату», - сказала Р.Хармс.

«Я думаю, що у демократичній державі політичні спори мають вирішуватися політичними методами у парламенті, і використання судової гілки влади для з’ясування політичних інтересів і виключення з політичної боротьби своїх опонентів є абсолютно неприпустимими. Абсолютно очевидно, що з європейської точки зору, яку я тут представляю, справа пана Власенка є наступною справою політичної юстиції в Україні», - підкреслила депутат Європейського парламенту.