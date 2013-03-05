Опозиція вирішила залишатися у сесійній залі до кінця робочого дня
17:52, 05 березня 2013Політика
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Представники фракції «Батьківщина» вирішили залишатися у сесійній залі Верховної Ради України до кінця робочого дня.
Яценюк каже, що шансів мало
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вони ухвалили під час наради зі своїм лідером Арсенієм Яценюком.
А.Яценюк також обговорив із депутатами результати сьогоднішнього судового засідання у справі про позбавлення члена фракції “Батьківщина” Сергія Власенка депутатських повноважень.
Спілкуючись із депутатами, А.Яценюк зауважив, що шанси на те, аби виграти цей суд мінімальні.
Таким чином, у сесійній залі все ще перебувають близько 30 депутатів “Батьківщини”.
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