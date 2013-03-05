Яценюк каже, що Веревський проміняв мандат на кредит

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав після засідання Вищого адміністративного суду, наголосивши, що справа А.Веревського не має жодного відношення до справи Сергія Власенка.

«Веревський - бізнесмен, директор великої компанії, який домовився з Партією регіонів, щоб у нього забрали мандат. Він постійно перебуває в Лондоні, і йому просто іноземці гроші не дають, тому що він народний депутат України», - сказав А.Яценюк.

«Йому сказали: або ти позбавляєшся (статусу) депутата і отримуєш кредит, або не позбавляєшся - і не отримуєш кредит», - підкреслив А.Яценюк

За його словами, у правовій площині жодних підстав для позбавлення мандата С.Власенка не існує.

За словами А.Яценюка, сьогодні в суді вдалося довести, що позов щодо позбавлення депутатських прав С.Власенка через нібито суміщення депутатської та адвокатської діяльності політично вмотивований. «Жодного факту сумісності не встановлено. Ніякої адвокатської діяльності він не здійснює. Всі докази були надані суду», - сказав він.

«Ми звернулись до суду, щоб витребувати додаткові докази, які засвідчують, що Власенка хочуть позбавити мандата, тому що він захисник Юлії Тимошенко, а не тому, що він начебто порушує закон, що це виключно політичний позов», - наголосив він.

Голова фракції «Батьківщина» підкреслив, що суд прийняв клопотання опозиції і додатково витребує матеріали, які підтверджують позицію захисту.