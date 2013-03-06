Колесніков: У Рахункової палати не вистачило кваліфікації, щоб оцінити «Бориспіль»

Про це виданню "Коммерсант -Украина" заявив глава комітету Верховної ради з питань транспорту і зв'язку Борис Колесніков, який курував підготовку України до проведення Євро-2012 і реконструція "Борисполя".

"Всі аеропорти Туреччини і ОАЕ були побудовані "на виріст". Скоро "Бориспіль" передадуть у концесію, це допоможе його розвитку, і пасажиропотік зросте", - заявив Колесніков.

У прес-службі "Борисполя" додали, що "горизонт планування" при розвитку аеропортів зазвичай становить 15-20 років, і будівництво "Борисполя" ведеться з урахуванням майбутніх потреб авіакомпаній та пасажирів. "У 2016 році пасажиропотік через термінал D досягне піку, а до 2020-го пасажиропотік всього аеропорту складе 15 млн осіб", - сподіваються в "Борисполі".

Експерти, втім, не поділяють таких оптимістичних прогнозів.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України в ході аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво та реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», було використано неефективно і з порушенням законодавства внаслідок недостатнього контролю з боку Міністерства інфраструктури та організації «Укрєвроінфрапроект».

«Зокрема, необгрунтоване коригування проекту будівництва терміналу D шляхом збільшення пропускної спроможності й будівництва ВІП-зони призвело до збільшення боргових кредитних зобов'язань МА «Бориспіль» на 2648,4 млн грн, тоді як для обслуговування делегацій і ВІП-персон вистачило б можливості терміналу С», - сказано в повідомленні Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, масштабні інвестиції в проект виявилися економічно необгрунтованими, а збільшення пропускної спроможності аеропорту, що втричі перевищує потребу ринку, призвело до збільшення вартості авіаперевезень і зниження їх конкурентоспроможності.