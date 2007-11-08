Литвин поставив Тимошенко 4 умови

Блок Литвина може проголосувати за кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України, якщо будуть враховані програмні засади блоку.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер блоку Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що «ми можемо і готові брати участь у створенні коаліції». В той же час він підкреслив, що «ми ніколи не будемо в ходити в коаліцію».

За його словами, тільки після створення фракції у парламенті можна розпочинати процес створення коаліції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може майбутня фракція, що буде створена Блоком Литвина, проголосувати за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України, В.ЛИТВИН зазначив: «якщо ми не будемо входити в коаліцію, то для нас ця тема для дискусій». За його словами, «нам потрібно подивитись, яка буде програма» і чи будуть в ній враховані програмні засади Блоку Литвина, зокрема щодо пенсійної реформи, введення погодинної оплати праці, визначення із ставленням до землі, а також вирішення питань, які стосуються виборчої системи.

Коментуючи ситуацію із неможливістю провести засідання робочої групи з організації першого засідання сесії нового парламенту, В.ЛИТВИН сказав: «треба шукати спільні точки дотику, оскільки, якщо починати з конфлікту у підготовчій групі, то це може призвести до конфлікту у ВР». Він ще раз наголосив, що керівники політичних сил, які пройшли до парламенту, мають зустрітися і, «дивлячись в очі одне одному, домовитись з принципових питань». За його словами, зокрема, йдеться про дату проведення першого засідання. «Оптимальною датою» він назвав 20-23 листопада. Він вважає, що досить непростою є ситуація для Блоку Литвина, оскільки, якщо він братиме участь у робочій групі, то вона працездатна, а якщо ні, то відповідно, робоча група не матиме кворуму. В той же час В.ЛИТВИН нагадав, що навіть якщо 16 представників робочої групи збереться, то ще майже половина її учасників в такому випадку не братимуть участі у засіданні. Він вважає надуманою ситуацію із тим, що спочатку необхідно, щоб кандидати в народні депутати зареєструвалися в ЦВК. Він вважає, що тут необхідні політичні домовленості між лідерами фракціями, щоб зняти протистояння. «Якщо не буде згоди на рівні керівників політичних партій і блоків, то Блок Литвина буде брати активну участь у роботі робочої групи з понеділка», - сказав В.ЛИТВИН.

Після спілкування В.ЛИТВИНА з журналістами до нього підійшла лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і сказала, що чекатиме в одному із залів парламенту В.ЛИТВИНА для проведення переговорів. На даний час ці переговори тривають.