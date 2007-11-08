У ВР може з`явитися 175 вакантних місць

Якщо представники Партії регіонів не зареєструються народними депутатами, то до наступних виборів у парламенті буде 175 вакантних місць.

Про це повідомив у коментарі УНІАН член Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

На прохання агентства А.МАГЕРА нагадав механізм реєстрації народних депутатів.

Так, за його словами, після оголошення офіційних результатів виборів відводиться 20 днів для того, щоб кандидати у народні депутати, які були визнані обраними, зареєструвались в ЦВК.

«Якщо протягом 20 днів вони цього не роблять, то на 21-й день ЦВК приймає рішення про визнання таких кандидатів у народні депутати такими, що відмовились від депутатського мандату», - сказав А.МАГЕРА, зауваживши, що 20-денний термін спливає 16 листопада (включно). Після цього, зазначив він, ЦВК визнає обраними наступних у списку відповідної партії чи блоку. Якщо таких кандидатів не залишається у списку, то місця залишаються вакантними.

А.МАГЕРА також підтвердив, що станом на сьогоднішній день жоден з представників Партії регіонів не подав до ЦВК документи для реєстрації.

Як відомо, відповідно до Конституції України, ВР є повноважною, якщо до її складу входить не менш як 300 депутатів.

Саме відсутність 150 депутатів у парламенті 5-го скликання стала підставою для дострокового припинення повноважень ВР.