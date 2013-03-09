Кількість фоловерів Twitter'у ув'язненої Тимошенко перевалила за 125 тисяч

Про це йдеться у повідомленні редакції сайту Ю.Тимошенко.

Як зазначається, кількість "фоловерів" продовжує зростати, незважаючи на те, що Ю.Тимошенко з 5 серпня 2011 року, "коли її було незаконно арештовано й позбавлено доступу до Інтернету та всіх інших засобів зв'язку, перестала оновлювати свої записи".

"Саме 5 серпня 2011 року Ю.Тимошенко повідомила своїм Інтернет-прихильникам про чергове клопотання прокурорів про її арешт. "Знову прокурори заявили клопотання про зміну запобіжного заходу на арешт. Так хочеться заарештувати, що втрачають розум", - написала екс-прем'єр. І цей запис поки що завершує її спілкування зі своїми "фоловерами"", - наголошується у повідомленні.

Редакція Tymoshenko.UA підкреслює, що на той момент кількість читачів її "твітів" становила 41 тисячу, але арешт не зміг припинити процес зростання її особистої популярності та популярності її персональної сторінки у Twitter. За час користування цим ресурсом Ю.Тимошенко написала 501 повідомлення.

В той же час редакція нагадала, що Ю.Тимошенко самостійно не вела жодної сторінки у Facebook. Чисельні екаунти підтримуються або прихильниками лідера "Батьківщини", або інформаційними службами партії.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).