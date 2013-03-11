Томенко підозрює, що у Януковича є план, як позбутися ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав, коментуючи черкаським журналістам питання можливого розпуску парламенту.

«Ми все частіше отримуємо інформацію із провладного середовища, яке міркує над унікальним, на їхню думку, варіантом новітнього трактування модного в буремні роки часів Російської імперії лозунгу «Ні миру, ні війни». З огляду на це, влада може піти на варіант, коли Президент розпустить нинішній парламент, а рішення про проведення позачергових виборів до ВР буде відкладено», - зазначив М.Томенко.

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За його словами, аргументи на користь цього можуть бути знайдені різні – починаючи від відсутності коштів і закінчуючи неможливістю визначити варіант виборчого законодавства, за яким проводяться позачергові вибори.

«З огляду на це, опозиція мусить аналізувати усі можливі альтернативи дій за сьогоднішньої ситуації, яка склалася. Очевидно, треба працювати над новим виборчим законодавством, щоб забезпечити демократичні вибори на засадах пропорційної системи з відкритими списками» - сказав М.Томенко.

Крім того, вважає він, у разі невиходу із ситуації парламентської кризи потрібно добиватися не лише розпуску парламенту, а й призначення гарантованих нових виборів до Верховної Ради, «а в ідеалі – одночасних парламентських і президентських виборів».

На думку М.Томенка, якщо не буде таких гарантій, то може бути реалізована ідея, «про яку все більше говорять в оточенні Президента - про те, що добре було би розпустити парламент і не призначати виборів».

«Не даремно у ЗМІ почалась масована атака з аргументами непотрібності парламенту загалом та депутатів зокрема, які начебто лише заважають президенту та уряду проводити реформи. Без парламенту і Президент, і уряд, і, власне, уся нинішня влада буде комфортно себе почувати, не маючи єдиного майданчика, на якому можна поінформувати про ситуацію в Україні та не допустити ухвалення тих чи інших антинародних рішень», - зазначив М.Томенко.