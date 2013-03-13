У ДТП загинув 13-річний чемпіон світу з бальних танців
08:07, 13 березня 2013Політика
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13-тирічний Ілля Горшенін потрапив в аварію на трасі між Краматорськом та Дружківкою на Донеччині.
Торік Дарину та Іллю стали першими серед сотні найкращих танцювальних пар світу / Фото з персональної сторінки Дарини Кривко Вконтакте
Про це повідомляє Перший національний.
Юний танцюрист разом із партнеркою Дариною Кривко їхав на тренування до Харкова. За версією місцевих правоохоронців, водій не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався у дерево. Він та хлопчик - загинули. Сімнадцятирічний пасажир і танцюристка - у лікарні.
Торік Дарину та Іллю обрали першими серед сотні найкращих танцювальних пар з усього світу. Горшенін був також переможцем найпрестижнішого конкурсу з бальних танців, що проходить у британському Блекпулі.
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