У ДТП загинув 13-річний чемпіон світу з бальних танців

Про це повідомляє Перший національний.

Юний танцюрист разом із партнеркою Дариною Кривко їхав на тренування до Харкова. За версією місцевих правоохоронців, водій не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався у дерево. Він та хлопчик - загинули. Сімнадцятирічний пасажир і танцюристка - у лікарні.

Торік Дарину та Іллю обрали першими серед сотні найкращих танцювальних пар з усього світу. Горшенін був також переможцем найпрестижнішого конкурсу з бальних танців, що проходить у британському Блекпулі.