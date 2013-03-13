Російський держканал «пройшовся» по Януковичу (відео)

Агітатором виступає російський журналіст Дмитро Кисельов, пише Українська правда.

"Це були не переговори, а розмова, чоловіча, яка затяглася за опівніч. Як зазвичай, Янукович просив знизити ціну на газ, прискорити монтаж в Україні атомних станцій і швидше будувати спільні літаки марки "АН". Як зазвичай, Путін пояснював, що ключ до всього вступ України до Митного союзу", — розповів Кисельов.

"Путін пересипав свої слова штампами ввічливості, хоча розмови по колу – не те, на що він готовий витрачати час", - сказав Кисельов.

При цьому він заявив, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС є "липою", і такі "порожні" угоди підписали Чилі, Туніс, Мексика, Марокко, Йорданія, які ніколи не стануть членами Євросоюзу.

"Угода про асоціацію – мутна історія", - також сказав він.

Також він зазначив, що від писання Угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС економіка "України звалиться, такі галузі, як авіація й космос – зникнуть, а сільське господарство буде вбито". "Зона вільної торгівлі з Європою — це пряма здача України і її руйнування.

"Уряд Україні просто не каже про це своєму народу", - відкриває глядачу очі Кисельов.

"Янукович, як ошпарений, навіть не залишившись на запланований нічліг, під ранок полетів додому. Справи в нього - дрянь, лякають уже всюди — і із Заходу, і зі Сходу, а можливості в Києва гідно зробити свій вибір усе менше", — підсумував Кисельов.

Як нагадує видання, під час президентських виборів в 2004 році Кисельов вів пропагандистську програму на телеканалі ICTV В Україні.