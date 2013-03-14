Фюле: останні події засвідчили наявність системних проблем в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар заявив у Страсбурзі, виступаючи на сесії Європарламенту.

“Я би хотів тут, зокрема, відзначити зусилля місії Європарламенту на чолі з колишніми Президентами Коксом та Квасневським. Її відданість щодо вирішення питання вибіркового правосуддя, зокрема, у випадках Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, варта визнання. Ця місія потребує і має всю нашу підтримку, оскільки її важливість не може бути перебільшена”, - сказав комісар.

“Ключовим є те, щоб наступного місяця місія змогла повідомити про чіткий прогрес. Ми наголошували на цьому під час кожного спілкування з українською владою в останні тижні та місяці”, - додав Ш.Фюле.

Комісар також зазначив, що останній розвиток ситуації в Україні ще раз підкреслює необхідність судової та виборчої реформ, а останні рішення Європейського суду з прав людини – засвідчили наявність в Україні системних проблем у функціонуванні судової системи та в питанні розподілу владних повноважень.

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Як повідомляв УНІАН, моніторингова місія Кокса-Квасневського була створена в результаті домовленостей між Президентом Європарламенту Мартіном Шульцем та прем’єр-міністром України Миколою Азаровим. Місія розпочала роботу у червні 2012 року, її головне завдання – вивчення справ, що викликають стурбованість у вибірковому застосуванні правосуддя в Україні, і пошук шляхів виходу із ситуації, в тому числі, шляхом пропонування певних системних реформ Києву.