Кличко у Вашингтоні домагався санкцій проти української влади

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», зустріч відбулася у Вашингтоні. На ній також був присутній заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів з питань Євразії, який відповідає за Україну, Росію, Молдову і Білорусь, Ден Рассел.

В.Кличко зазначив, що чинна українська влада нехтує демократичними цінностями, стандартами життя громадян, їхніми правами та свободами.

“Сьогодні Президент Янукович ставить під загрозу зміни зовнішній вектор країни і веде державу до міжнародної ізоляції, - підкреслив В.Кличко. - Тому настав час персональної відповідальності Януковича та його команди за наслідки таких дій”.

На зустрічі В.Кличко порушив питання про запровадження міжнародних санкцій проти конкретних високопосадовців, прокурорів та суддів, які причетні до здійснення вибіркового правосуддя, політичних репресій та порушень прав і свобод громадян. “Саме вони, а не Україна в цілому та її народ мають бути об’єктом санкцій”, - переконаний лідер “УДАРу”.

“Санкції, зокрема, можуть стосуватися заборони для цих людей та членів їх родин в’їзду до демократичних країн, розслідувань щодо їхніх рахунків, бізнес-операцій та майна за кордоном”, - підкреслив В.Кличко.

За даними прес-службі, у Вашингтоні В.Кличко обговорив ситуацію в Україні також із сенатором Джоном Маккейном та директором неурядової організації “Freedom House” Девідом Креймером.

Лідер “УДАРу” вирушив до Брюсселя та Варшави, де зустрінеться з керівниками європейських інституцій і державними діячами, додали в партії.