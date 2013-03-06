Кличко зазиває Януковича у Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав сьогодні під час брифінгу у кулуарах Верховної Ради.

“Він повинен прийти в парламент і прозвітувати про свою роботу”, - наголосив В.Кличко.

Він нагадав, що, відповідно до ст. 106 Конституції України, Президент має щороку виступати у парламенті з посланням. При цьому В.Кличко зазначив, що вже другий рік поспіль В.Янукович цього не робить.

На думку В.Кличка, Президент мав би прийти на пленарне засідання ВР та розповісти, що він збирається робити «для захисту громадян від політично вмотивованих переслідувань, для забезпечення стандартів життя в країні та виконання законодавчо затвердженого європейського прагнення України».

«Якщо Віктор Янукович не виконає цей свій обов'язок, у громадян є законні підстави порушувати питання про його відповідність посаді Президента», - підкреслив В.Кличко.

Він також додав, що цей лист сьогодні буде надісланий до Адміністрації Президента України.

“Я впевнений, що в найближчий час ми отримаємо відповідну реакцію”, - сказав В.Кличко.

Крім того, він повідомив, що йде на судове засідання у справі про позбавлення депутата від “Батьківщини” Сергія Власенка повноважень.