Фаринника вмовляли не звільнятися

Про це УНІАН сьогодні повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

За його словами, рапорт В.Фаринник написав ще 5 березня.

“Його вмовляли не звільнятися, але він наполягав на своєму, мотивуючи це станом здоров’я та великим обсягом роботи й відповідальності за неї”, - сказав В.Поліщук.

Він зауважив, що рішення стосовно рапорту В.Фаринника ще не прийнято.

Довідка УНІАН. В.Фаринник у березні 2010 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного слідчого управління МВС.

З квітня 2011 року обіймає посаду начальника Головного слідчого управління МВС.