Фаринника вмовляли не звільнятися
11:29, 14 березня 2013Політика
1857 0
Начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник написав рапорт про звільнення.
Фаринник зсилається на стан здоров'я
Про це УНІАН сьогодні повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.
За його словами, рапорт В.Фаринник написав ще 5 березня.
“Його вмовляли не звільнятися, але він наполягав на своєму, мотивуючи це станом здоров’я та великим обсягом роботи й відповідальності за неї”, - сказав В.Поліщук.
Він зауважив, що рішення стосовно рапорту В.Фаринника ще не прийнято.
Довідка УНІАН. В.Фаринник у березні 2010 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного слідчого управління МВС.
З квітня 2011 року обіймає посаду начальника Головного слідчого управління МВС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter