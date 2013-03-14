Рибака чіпляє, коли через його російську в Раді піднімають крик

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з робочими ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у Запоріжжі.

За словами В.Рибака, дуже непривабливо виглядає ситуація, коли він на засіданні парламенту скаже російською мовою, і починається галас у сесійному залі.

“Хіба російське населення — це що, національна меншина? Це, що - неповноцінні люди в Україні?”, - сказав глава ВР.

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Він наголосив, що згідно із законодавством України, на засіданні парламенту розмовляю українською мовою, але “в побуті я - російськомовна людина і розмовляю російською мовою”.