Рибака чіпляє, коли через його російську в Раді піднімають крик
12:39, 14 березня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не вважає мовне питання важливим у роботі парламенту.
Володимир Рибак: Хіба російське населення — це що, національна меншина?
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з робочими ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у Запоріжжі.
За словами В.Рибака, дуже непривабливо виглядає ситуація, коли він на засіданні парламенту скаже російською мовою, і починається галас у сесійному залі.
“Хіба російське населення — це що, національна меншина? Це, що - неповноцінні люди в Україні?”, - сказав глава ВР.
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Він наголосив, що згідно із законодавством України, на засіданні парламенту розмовляю українською мовою, але “в побуті я - російськомовна людина і розмовляю російською мовою”.
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