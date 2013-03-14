На виборах Президента до другого туру пройшли б Янукович та Кличко - опитування

Якби в Україні відбулись дострокові президентські вибори і в них взяли би участь лідери опозиційних партій, то у другий тур вийшли б Віктор Янукович (21,2%) та Віталій Кличко (14,4%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, презентовані сьогодні директором Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Згідно з результатами опитування, Юлія Тимошенко отримала б у першому турі лише 11,4% і посіла б третє місце, не пройшовши до другого туру.

Разом з тим якби Ю.Тимошенко була єдиним кандидатом від опозиційних сил, то вона пройшла б до другого туру і набрала у другому турі 29,4%, а В.Янукович - 28,6%.

Водночас якщо до другого туру пройшли б В.Янукович та Арсеній Яценюк, то В.Янукович набрав би 28,1%, а А.Яценюк - 33,7%. Якби до другого туру потрапили В.Янукович та В.Кличко, то другий набрав би 39,3%, а чинний Президент — 25,7%. Разом з тим у другому турі В.Янукович переміг би Олега Тягнибока. Так, О.Тягнибок у другому турі набрав би 26,1%, а В.Янукович - 29,46%.

Крім того, як свідчать дані опитування, більшість населення України визначає політичну ситуацію в Україні як напружену – 57%, а 17% вважає ситуацію критичною та вибуховою.

Дослідження було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» разом із Київським міжнародним інститутом соціології з 5 по 13 березня. Опитування проводилось у 109 населених пунктах, методом інтерв’ю було опитано 2037 респондентів за стохастичною вибіркою. Дані дослідження є репрезентативними. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.