Власенка і Веревського Рибаку виявилося досить

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Запоріжжі.

Він відзначив, що було два таких подання - щодо Андрія Веревського і Сергія Власенка, і ВАСУ вже ухвалив відповідні рішення.

В.Рибак нагадав, що рішення суду з цього питання є, а «інше - це справа ЦВК, а не Верховної Ради України».

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів А.Веревського.

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Голова ВР В.Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.

6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував поєднанням С.Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності. Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак подав подання до ВАСУ.

Раніше, 8 лютого 2013 року, Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів Павла Балогу і Олександра Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори у цих округах.