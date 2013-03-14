Янукович вважає, що суд законно відібрав мандати у Власенка та Веревського
Президент України Віктор Янукович вважає, що суд прийняв законне рішення, позбавивши народних депутатів Сергія Власенка та Андрія Веревського мандатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
Він погодився з тим, що цей факт негативно впливає на відносини України з ЄС, і було б краще відтермінувати виконання цього судового рішення, щоб депутати могли визначитись, де вони хочуть працювати — у парламенті чи займатись іншими видами діяльності.
“Це було б правильно”, - сказав В.Янукович.
При цьому, за словами Президента, голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив йому, що С.Власенка і А.Веревського неодноразово попереджали про необхідність вирішення питання суміснисництва, і цей процес тривав більш як три місяці.
Президент звернув увагу, що один з депутатів представляв провладну більшість, інший — меншість.
“Сталося так, що різниці для суду не було”, - підкреслив В.Янукович.
Він висловив упевненість, що інші депутати-сумісники, якщо вони ще залишились у парламенті, також будуть позбавлені мандатів, оскільки перед законом всі мають бути рівними.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів Андрія Веревського.
Голова ВР В.Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.
6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом В.Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.