Янукович вважає, що суд законно відібрав мандати у Власенка та Веревського

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він погодився з тим, що цей факт негативно впливає на відносини України з ЄС, і було б краще відтермінувати виконання цього судового рішення, щоб депутати могли визначитись, де вони хочуть працювати — у парламенті чи займатись іншими видами діяльності.

“Це було б правильно”, - сказав В.Янукович.

При цьому, за словами Президента, голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив йому, що С.Власенка і А.Веревського неодноразово попереджали про необхідність вирішення питання суміснисництва, і цей процес тривав більш як три місяці.

Президент звернув увагу, що один з депутатів представляв провладну більшість, інший — меншість.

“Сталося так, що різниці для суду не було”, - підкреслив В.Янукович.

Він висловив упевненість, що інші депутати-сумісники, якщо вони ще залишились у парламенті, також будуть позбавлені мандатів, оскільки перед законом всі мають бути рівними.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів Андрія Веревського.

Голова ВР В.Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.

6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом В.Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.