Власенко підозрює, що Януковича обдурив Портнов

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою ВО “Батьківщина” коментарі С.Власенка.

«Сьогодні на прес-конференції Янукович сказав, що Володимир Рибак ще три місяці тому начебто попереджав мене про позбавлення мандата. Мені незрозуміло, хто і з якою метою вводить Віктора Януковича в оману», - зазначив С.Власенко.

За словами захисника, він дійсно один раз зустрічався із В.Рибаком, однак, на зустрічі мова йшла лише про те, що його незаконно не випустили за кордон.

«При цьому ніяке вигадане «сумісництво» не обговорювалося», - наголосив С.Власенко.

Він також повідомив, що з того часу більше не зустрічався з В.Рибаком, а всі дії з позбавлення його мандата відбувалися в Регламентному комітеті ВР «у тиші та під завісою таємничості».

С.Власенко вкотре наголосив, що адвокатською діяльністю припинив займатися у 2008 році, а у справах Ю.Тимошенко був захисником - фахівцем у сфері права, так само, як і народні депутати Андрій Кожем’якін та Сергій Сас.

«Ще раз наголошую, що адвокатську діяльність я припинив у березні 2008 року і після цього адвокатською діяльністю не займався. Про це, до речі, свідчить рішення Дисциплінарної палати КДКА м. Києва, датоване січнем 2012 року. Ще раз підкреслюю, що до всіх справ лідера опозиції Юлії Тимошенко я був допущений не як адвокат, а як захисник - фахівець у сфері права, що передбачено ст. 44 КПК у редакції 60-го року»,- підкреслив захисник.

С.Власенко також нагадав, що з метою уникнення будь-яких спекуляцій, ще 22 лютого (за 5 днів до так званого засідання Регламентного комітету ВР) відмовився від свого адвокатського свідоцтва.

Крім того, він назвав неправдивим твердження про те, що «в жодній європейській країні депутат не може займатися адвокатською діяльністю».

«При цьому хтось, підозрюю, що це Андрій Портнов, вчергове обдурив Президента, повідомивши, що в жодній європейській країні неможливо суміщати адвокатську діяльність з депутатською роботою. На жаль, це ще раз підтверджує низьку кваліфікацію та недолугу освіту радників Президента, бо, зокрема, в Німеччині та Ірландії депутатам дозволено займатися адвокатською діяльністю», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів Андрія Веревського.

Голова ВР В.Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.

6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко С.Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом В.Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

Сьогодні, 14 березня, Президент заявив, що голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив йому, що С.Власенка і А.Веревського неодноразово попереджали про необхідність вирішення питання суміснисництва, і цей процес тривав більш як три місяці.