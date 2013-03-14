ЗМІ: Україна погодилась на асоційоване членство у Митному союзі

Після зустрічі 4 березня президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна уряди обох країн отримали завдання знайти формулу співробітництва України з МС, яка задовольнила б обидві сторони, пише Дзеркало тижня з посиланням на джерела у Кабміні.

Запропоновану Януковичем формулу "3+1" не розглядали, бо проти неї виступила Росія.

Відповідальними за цю роботу призначили українського віце-прем'єра Юрія Бойка і першого віце-прем'єр уряду РФ Ігоря Шувалова.

За інформацією видання, цього тижня у Москві побувала українська делегація (віце-прем'єр Ю. Бойко, міністр юстиції О. Лавринович, перший заступник глави МЗС Р. Демченко і керівник зовнішньополітичного управління АП А. Гончарук). У результаті консультацій на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в МС.

"Оскільки подібний формат участі в МС безпрецедентний, його юридичну базу ще тільки треба створити. Зроблено це має бути в найближчі два місяці", - стверджує джерело видання у Кабміні.

Передбачається, що цей формат надасть Україні доступ до всіх документів МС, можливість вивчати практику прийняття рішень в союзі, змогу бути представленою на всіх засіданнях органів МС як спостерігача без права голосу.

Передбачається розробка програм секторального співробітництва України з МС.