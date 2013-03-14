ЗМІ: Україна погодилась на асоційоване членство у Митному союзі
У результаті консультацій з Росією на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в МС.
Після зустрічі 4 березня президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна уряди обох країн отримали завдання знайти формулу співробітництва України з МС, яка задовольнила б обидві сторони, пише Дзеркало тижня з посиланням на джерела у Кабміні.
Запропоновану Януковичем формулу "3+1" не розглядали, бо проти неї виступила Росія.
Відповідальними за цю роботу призначили українського віце-прем'єра Юрія Бойка і першого віце-прем'єр уряду РФ Ігоря Шувалова.
За інформацією видання, цього тижня у Москві побувала українська делегація (віце-прем'єр Ю. Бойко, міністр юстиції О. Лавринович, перший заступник глави МЗС Р. Демченко і керівник зовнішньополітичного управління АП А. Гончарук). У результаті консультацій на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в МС.
"Оскільки подібний формат участі в МС безпрецедентний, його юридичну базу ще тільки треба створити. Зроблено це має бути в найближчі два місяці", - стверджує джерело видання у Кабміні.
Передбачається, що цей формат надасть Україні доступ до всіх документів МС, можливість вивчати практику прийняття рішень в союзі, змогу бути представленою на всіх засіданнях органів МС як спостерігача без права голосу.
Передбачається розробка програм секторального співробітництва України з МС.