Ющенко закликав усіх вірних нашоукраїнців до перереєстрації

Про це йдеться у його зверненні, текст якого передано УНІАН прес-службою “Нашої України”.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, членам “Нашої України” пропонується пройти процедуру перереєстрації до 31 березня.

“Нещодавно ми стали свідками чергових спроб зсередини знищити нашу партію, але їхнім руйнівним наслідкам ми поставили надійні перешкоди. Тепер маємо закріпити нашу перемогу формальною процедурою перереєстрації. Так ми підтвердимо нашу згуртованість, спільність наших цілей та відданість одним цінностям. Кожен має відповісти чесно: ким він є і до якої мети прагне”, - наголосив у своєму зверненні В.Ющенко.

Він зазначив, що спроби дискредитувати через ЗМІ та остаточно знищити політичну силу тривають, і чіткою відповіддю на них має стати “консолідація, єдина публічна позиція та віра у наші сили”.

За словами В.Ющенка, події, які розгорнулися навколо «Нашої України», - не новина для української історії. “Такими способами уже знищено не одну українську політичну силу. Ми впізнаємо цей почерк: спочатку йде системна дискредитація лідера, потім відбувається розкол в партії і її остаточне знищення і забуття. В 1992 році так вчинили з Українською республіканською партією, потім в 1999 році з Народним рухом України, а зараз намагаються з «Нашою Україною», - йдеться у зверненні.

В.Ющенко переконаний, що партія «Наша Україна» вийде з цих випробувань загартованою.

“Збагатившись цим досвідом, ми і далі продовжуємо свій шлях у політиці, відстоюємо цілі європейської інтеграції, вільної суверенної нації, демократії, політичних та економічних свобод”, - наголосив він.

Як повідомлялося, 9 лютого відбулось дві політради партії «Наша Україна». На політраді, проведеній Сергієм Бондарчуком, із партії було виключено лідера партії Віктора Ющенка, на політраді, проведеній В.Ющенком, відповідно, виключено С.Бондарчука. Обидві сторони наполягали на легітимності своїх рішень.

1 березня в прес-службі партії заявили, що Міністерство юстиції зареєструвало зміни у складі керівних органів «Нашої України», які відбулися 9 лютого 2013 року.

Зокрема, у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, який веде Мін’юст, було внесено зміни про те, що 9 лютого під час засідання політради партії був звільнений з посади голови політради партії С.Бондарчук та обраний на цю посаду Зиновій Шкутяк.

2 березня з'їзд партії "Наша Україна" під головуванням С.Бондарчука, який проходив без участі її засновника і лідера В.Ющенка, прийняв рішення про самоліквідацію партії.

Соратники В.Ющенка заявили після цього, що партія «Наша Україна» існує та продовжує політичну діяльність попри відчайдушні спроби знищити цю політичну силу.

З’їзд «Нашої України» під головуванням В.Ющенка заплановано на 18 травня 2013 року.