Власенко: захист Тимошенко має відеозапис розмови зі Щербанем
Захист Тимошенко стверджує, що має відео, де Щербань називає убивць.
Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що Євген Щербань знав своїх убивць.
Як розповів сам Власенко в інтерв'ю Українській правді, у них є відеозапис розмови з Щербанем на цю тему.
"Я щиро переконаний, що Щербань і Лазаренко серйозних конфліктів між собою не мали. Євген Щербань був радником Лазаренка, і ви бачили його телеінтерв'ю. Це тільки шматочок. Я не хочу зараз усі карти відкривати, але Євген Щербань у цьому інтерв'ю досить прозоро натякає, хто його міг би вбити", - розповів Власенко.
"Це ті люди, які були в цьому регіоні. Він принаймні так говорить. До речі, ця версія виглядає значно більш логічною", - додав захисник.
Власенко вважає, що "Лазаренко не отримав жодних преференцій від смерті Євгена Щербаня".
"І газові стосунки були побудовані в такий спосіб, що це було вигідно як ІСД, так і ЄЕСУ", - додав він.