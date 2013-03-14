Власенко: захист Тимошенко має відеозапис розмови зі Щербанем

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що Євген Щербань знав своїх убивць.

Як розповів сам Власенко в інтерв'ю Українській правді, у них є відеозапис розмови з Щербанем на цю тему.

"Я щиро переконаний, що Щербань і Лазаренко серйозних конфліктів між собою не мали. Євген Щербань був радником Лазаренка, і ви бачили його телеінтерв'ю. Це тільки шматочок. Я не хочу зараз усі карти відкривати, але Євген Щербань у цьому інтерв'ю досить прозоро натякає, хто його міг би вбити", - розповів Власенко.

"Це ті люди, які були в цьому регіоні. Він принаймні так говорить. До речі, ця версія виглядає значно більш логічною", - додав захисник.

Власенко вважає, що "Лазаренко не отримав жодних преференцій від смерті Євгена Щербаня".

"І газові стосунки були побудовані в такий спосіб, що це було вигідно як ІСД, так і ЄЕСУ", - додав він.