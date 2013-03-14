Ізюмська райрада передумала протестувати проти сланцевого газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, за рішення відкликати звернення до парламенту сьогодні на сесії проголосувала більшість депутатів Ізюмської райради.

Як зазначається у тексті рішення, розглянувши це питання на підставі листа депутата Є.Брюханова та висновку постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, свободи слова, інформації та регуляторної політики райради, депутати вирішили: «Скасувати рішення ХХХ сесії районної ради VI скликання від 27.02.2013 року № 388-VI «Щодо видобування сланцевого газу на території Ізюмського району».

Аргументація у тексті рішення відсутня.

На тему: Райрада на Харківщині просить владу призупинити дію «сланцевої» угоди з Shell

Як повідомляв УНІАН, на сесії 28 лютого депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській області. Рішення звернутися з відповідними вимогами до Верховної ради України було ухвалене депутатами під тиском громадськості району, понад 3 тисячі представників якої пікетували сесію районної ради. Учасники акції зібрали 2913 підписів, група активістів увійшла до сесійної зали і зажадала від депутатів ухвалити рішення призупинити дію угоди між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях

У лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. У Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.