Райрада на Харківщині просить владу призупинити дію «сланцевої» угоди з Shell

Депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Як повідомив УНІАН громадський активіст Василь Лесик, таке рішення було ухвалене депутатами під тиском громадськості району, понад 3 тис. представників якої вчора пікетували сесію районної ради.

«Люди проти видобування сланцевого газу, оскільки бояться екологічних катастроф, забруднення територій та питної води», - сказав про настрої населення В.Лесик.

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За його словами, учасники акції зібрали 2913 підписів, група активістів увійшла до сесійної зали і зажадала від депутатів відповідних рішень.

На голосування, зазначив активіст, було поставлено 2 питання: про мораторій чи то про зупинку дії угоди Shell та компанії «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях, яку було підписано 24 січня в Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

«Більшість ізюмських депутатів ухвалила компромісне рішення і проголосувала за те, щоб звернутися до Верховної Ради з проханням призупинити дію угоди», - повідомив В.Лесик.

«Крім того, - додав він, - вирішено провести в Ізюмському районі на території кожної сільської ради громадських слухань на тему видобутку сланцевого газу за участю фахівців».

В.Лесик наголосив, що «люди налаштовані рішуче захищати свій край», і зазначив, що «з початку року в Харківській та Донецькій областях відбулося багато акцій протесту». Ще «одна масштабна акція», повідомив він, планується в Ізюмі 1 березня перед початком сесії міської ради.

«Люди налаштовані не зупинятися у своїх намірах захистити українські чорноземи і воду, та планують, зокрема, закликати до бойкоту товарів компанії Shell у всьому світі і сподіваються на підтримку світової громадськості», - сказав В.Лесик.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. В Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.