Райрада на Харківщині просить владу призупинити дію «сланцевої» угоди з Shell
Депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на сході України
Депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.
Як повідомив УНІАН громадський активіст Василь Лесик, таке рішення було ухвалене депутатами під тиском громадськості району, понад 3 тис. представників якої вчора пікетували сесію районної ради.
«Люди проти видобування сланцевого газу, оскільки бояться екологічних катастроф, забруднення територій та питної води», - сказав про настрої населення В.Лесик.
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За його словами, учасники акції зібрали 2913 підписів, група активістів увійшла до сесійної зали і зажадала від депутатів відповідних рішень.
На голосування, зазначив активіст, було поставлено 2 питання: про мораторій чи то про зупинку дії угоди Shell та компанії «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях, яку було підписано 24 січня в Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
«Більшість ізюмських депутатів ухвалила компромісне рішення і проголосувала за те, щоб звернутися до Верховної Ради з проханням призупинити дію угоди», - повідомив В.Лесик.
«Крім того, - додав він, - вирішено провести в Ізюмському районі на території кожної сільської ради громадських слухань на тему видобутку сланцевого газу за участю фахівців».
В.Лесик наголосив, що «люди налаштовані рішуче захищати свій край», і зазначив, що «з початку року в Харківській та Донецькій областях відбулося багато акцій протесту». Ще «одна масштабна акція», повідомив він, планується в Ізюмі 1 березня перед початком сесії міської ради.
«Люди налаштовані не зупинятися у своїх намірах захистити українські чорноземи і воду, та планують, зокрема, закликати до бойкоту товарів компанії Shell у всьому світі і сподіваються на підтримку світової громадськості», - сказав В.Лесик.
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.
Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.
17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.
24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.
Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. В Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.