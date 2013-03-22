У Харкові біля апеляційного суду - мітинги «за» і «проти» Тимошенко

Сьогодні зранку в Харкові біля Апеляційного суду Харківської області, у будівлі якого Київський райсуд міста розпочне чергове засідання у справі ЄЕСУ, проходять мітинги прихильників і противників Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, ближче до будинку суду проводять акцію противники Ю.Тимошенко - близько тисячі осіб. Вони тримають у руках державні прапори, а також плакати з написами: “Юлі - зону!”, “Вона брехюля”, “Воровка должна сидеть в тюрьме”.

Неподалік зібралися близько 100 прихильників Ю.Тимошенко, які також тримають у руках державні прапори і символіку “Батьківщини”, а також плакати з написами: “Я тобі вірю”, “Юлі - волю!”.

Групи людей розділені кордонами міліції.

Засідання суду має розпочати о 10.00.