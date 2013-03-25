Ющенко про ЄС: Не скористаємося шансом – нас чекає дуже швидка реанімація

Таку думку в інтерв`ю Glavcom.ua висловив третій Президент України Віктор Ющенко.

”Сьогоднішня російська політика може подарувати Україні декілька речей. З них перша – ізоляція. Давайте задамо запитання: кому із нинішньої влади чи оточення потрібна політична чи економічна ізоляція?”, - зауважив В.Ющенко.

За його словами, Україна має докласти багато зусиль для того, щоб восени цього року підписати Угоду про асоціацію із Європейським Союзом. ”2013 рік більше не повториться в найближчі роки. Не скористаємося шансом – нас чекає дуже швидка реанімація і повторення сценарію Білорусі, з відповідними союзами і таке інше”, - наголосив він, додавши, що потужність європейського економічного ринку в 12 разів більша, ніж російського.

”Якщо восени ми отримаємо формальне членство в політичній асоціації Європи, то дві третини української справи на перспективу уже зроблено. Тому що ми отримаємо ті правила, до яких влада почне себе формалізувати. Мова йде про всі площини – і політичні, і правові, і фінансові таке інше”, - наголосив В.Ющенко.

Разом з тим, В.Ющенко додав, що Україна для Євросоюзу відіграє ключову роль у розповсюдженні європейських цінностей на Схід. ”Таку місію, яку зіграє Україна в європейській політиці, не зіграє ніхто”, - вважає він.

Як сказав В.Ющенко, для української влади підписання Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму з країнами ЄС може стати серйозним аргументом на виборах 2015 року, тому їй потрібно сконцентрувати на цьому увагу.

”Українська влада, якщо збирається йти в 2015 році на вибори, може бути першою за 20 років політичною силою, яка формально нас привела до європейської асоціації, в зону вільного економічного простору Європи, до безвізового режиму. Це серйозний аргумент”, - наголосив він.

При цьому В.Ющенко висловив переконання, що в Україні ”колосальний дефіцит українства, демократії, європейськості”. ”Ще ніколи так не принижували українську мову. Ніколи в новітній історії ще не була розпорошеною українська нація, яку штовхають у примітивну поведінку”, - наголосив він.