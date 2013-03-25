МЗС України зажадало від Сирії, щоб вона активніше оберігала свою хімічну зброю
МЗС України закликає владу Сирії посилити контроль за наявними запасами хімічної зброї.
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння щодо повідомлень про ймовірне застосування у Сирії хімічної зброї, що нібито мало місце неподалік Алеппо 19 березня і закликає сирійську владу посилити контроль за наявними запасами хімічної зброї.
Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України у зв’язку з повідомленнями про можливі випадки застосування хімічної зброї у Сирії та заявою Генерального секретаря ООН від 21 березня про незалежне розслідування згаданих інцидентів.Як зазначається у коментарі, Резолюція Ради Безпеки ООН 1540 (2004) встановлює чіткі зобов’язання для держав щодо недопущення застосування цього виду зброї масового знищення. Враховуючи конфліктну ситуацію, що на даний час зберігається у країні, а також керуючись положеннями резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 3 серпня 2012 року «Ситуація в Сирії», МЗС закликає сирійську владу посилити всебічний контроль за наявними запасами хімічної зброї з метою унеможливлення її застосування.
Водночас МЗС України висловлює підтримку рішенню Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна щодо започаткування місії з встановлення фактів можливого застосування хімічної зброї у Сирії.