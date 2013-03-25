МЗС України зажадало від Сирії, щоб вона активніше оберігала свою хімічну зброю

МЗС України висловлює глибоке занепокоєння щодо повідомлень про ймовірне застосування у Сирії хімічної зброї, що нібито мало місце неподалік Алеппо 19 березня і закликає сирійську владу посилити контроль за наявними запасами хімічної зброї.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України у зв’язку з повідомленнями про можливі випадки застосування хімічної зброї у Сирії та заявою Генерального секретаря ООН від 21 березня про незалежне розслідування згаданих інцидентів.

Як зазначається у коментарі, Резолюція Ради Безпеки ООН 1540 (2004) встановлює чіткі зобов’язання для держав щодо недопущення застосування цього виду зброї масового знищення. Враховуючи конфліктну ситуацію, що на даний час зберігається у країні, а також керуючись положеннями резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 3 серпня 2012 року «Ситуація в Сирії», МЗС закликає сирійську владу посилити всебічний контроль за наявними запасами хімічної зброї з метою унеможливлення її застосування.

Водночас МЗС України висловлює підтримку рішенню Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна щодо започаткування місії з встановлення фактів можливого застосування хімічної зброї у Сирії.